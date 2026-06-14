Kinh tế

Mùa xuống giống cà phê

SGGPO

Những ngày này, nông dân tại các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi tranh thủ mùa mưa, tất bật xuống giống vụ cà phê mới.

Clip: Mùa xuống giống cà phê. Thực hiện: HỮU PHÚC

Cà phê hiện là một trong những cây trồng chủ lực của các địa phương trên. Giá cà phê cũng duy trì mức cao nên năm nay, người dân tiếp tục đầu tư phát triển loại cây trồng này.

Bên cạnh trồng dặm ở những diện tích cà phê bị chết, người dân còn tái canh các vườn già cỗi, đồng thời mở rộng trên đất trống hoặc chuyển đổi từ những loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cà phê.

2aOboQdNpxaorerjCxgLcQpJZmIbj55Pk115mRm4.jpg
Người dân xuống giống vụ cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Để chuẩn bị cho vụ xuống giống, từ trước mùa mưa, nông dân đã làm đất, đào hố và bón lót phân cho từng vị trí trồng.

Khi thời tiết thuận lợi, nguồn nước được bảo đảm, bà con bắt đầu đưa cây giống xuống đất; nguồn giống chủ yếu tự ươm hoặc mua từ các nhà vườn trên địa bàn.

2aOboQdNrp8SGRrIgxXRpO3iuO7Q6r2akOjNr6um.jpg
Những cây con vừa xuống giống, người dân tưới nước để nhanh bén rễ. Ảnh: HỮU PHÚC

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, những ngày qua, trên các tuyến đường dẫn vào nương rẫy, người dân tất bật dùng xe máy, xe cày, xe công nông vận chuyển cây giống ra đồi, vườn.

2aOboQdO0g0TCDUIyU2XubYjCTYfj7vaRVrWtSZk.jpg
Nông dân đào hố để trồng cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại các hố trồng chuẩn bị từ trước, bà con đặt cây, lấp đất, tạo bồn và tưới nước để cây nhanh bén rễ. Nhiều hộ còn trồng xen các loại cây ngắn ngày như bắp, đậu nhằm tăng thêm thu nhập trong thời gian chờ cà phê cho thu hoạch.

2aOboQdNuezF7P9nLcG9ASmy5UbRsCwl5Xmi0E1A.jpg
Nông dân chọn cây cà phê giống. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ trên cao nhìn xuống, những hàng cà phê non xanh mướt đang bắt đầu bén rễ, hứa hẹn phát triển tốt dưới sự chăm sóc cần mẫn của người nông dân, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

2aOboQdNsdFbHetturDrS5BDT3dHmBHwEPfittvk.jpg
Đưa cây giống lên xe. Ảnh: HỮU PHÚC
2aOboQdNsB5SXS12rmY3ZRI6m2v3vP7QTTCMNFei.jpg
Cà phê con sẽ được trồng vào hố đào sẵn, sau đó lấp tạo bồn. Ảnh: HỮU PHÚC
2aOboQdNr8aRvZVR0srEewohbxJ6ZvNqbXsLyGki.jpg
Sau khi trồng, nông dân tưới nước để cây nhanh bén rễ. Ảnh: HỮU PHÚC
2aOboQdNutJlwEaaBxyJhbR699dLNVHLcbmTC3wu.jpg
Vườn cà phê vừa xuống giống. Ảnh: HỮU PHÚC
2aOboQdO1Ncmdf8pJTrbgfhavPqzEMKbRRPe88xs.jpg
Cắt cỏ cho vườn cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai Quảng Ngãi cà phê mùa xuống giống cây trồng chủ lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn