Những ngày này, nông dân tại các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi tranh thủ mùa mưa, tất bật xuống giống vụ cà phê mới.

Clip: Mùa xuống giống cà phê. Thực hiện: HỮU PHÚC

Cà phê hiện là một trong những cây trồng chủ lực của các địa phương trên. Giá cà phê cũng duy trì mức cao nên năm nay, người dân tiếp tục đầu tư phát triển loại cây trồng này.

Bên cạnh trồng dặm ở những diện tích cà phê bị chết, người dân còn tái canh các vườn già cỗi, đồng thời mở rộng trên đất trống hoặc chuyển đổi từ những loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cà phê.

Người dân xuống giống vụ cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Để chuẩn bị cho vụ xuống giống, từ trước mùa mưa, nông dân đã làm đất, đào hố và bón lót phân cho từng vị trí trồng.

Khi thời tiết thuận lợi, nguồn nước được bảo đảm, bà con bắt đầu đưa cây giống xuống đất; nguồn giống chủ yếu tự ươm hoặc mua từ các nhà vườn trên địa bàn.

Những cây con vừa xuống giống, người dân tưới nước để nhanh bén rễ. Ảnh: HỮU PHÚC

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, những ngày qua, trên các tuyến đường dẫn vào nương rẫy, người dân tất bật dùng xe máy, xe cày, xe công nông vận chuyển cây giống ra đồi, vườn.

Nông dân đào hố để trồng cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại các hố trồng chuẩn bị từ trước, bà con đặt cây, lấp đất, tạo bồn và tưới nước để cây nhanh bén rễ. Nhiều hộ còn trồng xen các loại cây ngắn ngày như bắp, đậu nhằm tăng thêm thu nhập trong thời gian chờ cà phê cho thu hoạch.

Nông dân chọn cây cà phê giống. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ trên cao nhìn xuống, những hàng cà phê non xanh mướt đang bắt đầu bén rễ, hứa hẹn phát triển tốt dưới sự chăm sóc cần mẫn của người nông dân, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Đưa cây giống lên xe. Ảnh: HỮU PHÚC

Cà phê con sẽ được trồng vào hố đào sẵn, sau đó lấp tạo bồn. Ảnh: HỮU PHÚC

Sau khi trồng, nông dân tưới nước để cây nhanh bén rễ. Ảnh: HỮU PHÚC

Vườn cà phê vừa xuống giống. Ảnh: HỮU PHÚC

Cắt cỏ cho vườn cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC