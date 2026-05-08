Đánh giá toàn diện các động lực tăng trưởng của TPHCM

Chiều 8-5, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5-2026. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TPHCM đang trong cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu đánh giá đúng thực chất các động lực tăng trưởng nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó là tập trung phân tích sâu các trụ cột tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút FDI, phát triển kinh tế tư nhân, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, dư địa phát triển và đề xuất giải pháp tạo đột phá cho từng lĩnh vực.

Đề cập đến giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM 4 tháng đầu năm thấp hơn bình quân của cả nước, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành rà soát chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng và tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Đồng thời đánh giá toàn diện kết quả thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm, hướng tới mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 1 triệu tỷ đồng. Trong đó cũng cần phân tích và có biện pháp cụ thể với các nguồn thu, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp trong thời gian tới.

Trong tháng 4 đầu năm, TPHCM tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 phấn đấu trên 10%, gắn với nguyên tắc “6 rõ”, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Kết quả, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh thông tin, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 4 tháng ước đạt 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú - ăn uống, lữ hành và dịch vụ khác đều tăng, cho thấy sức cầu nội địa tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tiêu dùng, dịch vụ, việc làm và quảng bá hình ảnh thành phố. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu du lịch đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng, trong đó kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 30,91 tỷ USD, tăng 4,25%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 33,99 tỷ USD, tăng 8,06%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 11,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%, tiếp tục là động lực chủ đạo. Nhiều ngành công nghiệp cấp II tăng trưởng khá, nhất là các ngành liên quan sản xuất hóa chất, sản phẩm kim loại, phương tiện vận tải, sản phẩm từ khoáng phi kim loại, giấy, thuốc hóa dược.

Đặc biệt, tổng vốn thu hút FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm đạt gần 3,3 tỷ USD, bằng 30,2% kế hoạch năm, tăng 127,1% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 12 dự án, điều chỉnh tăng vốn 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 209.000 tỷ đồng; phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt trên 325.700 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán Trung ương giao và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% vẫn còn rất lớn, do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt 10,5%, nhiều dự án vướng đền bù, thủ tục pháp lý phức tạp. Số doanh nghiệp giải thể tăng 126,08% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm. Trong khi đó, công tác lập quy hoạch tổng thể nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội còn chậm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới - Ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026. - Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng. - Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch. - Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. - Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. - Thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giáo dục và đào tạo. - Tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tài sản công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. - Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hội nhập quốc tế.

NGÔ BÌNH - MAI HOA