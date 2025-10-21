Mỹ, Australia ký thỏa thuận về đất hiếm

Tờ Guardian đưa tin, trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Washington, hai nước đã có thoả thuận trị giá 8,5 tỷ USD nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và đất hiếm cho thị trường Mỹ.

Theo thoả thuận, Mỹ và Australia sẽ hợp tác để đẩy nhanh việc cấp phép khai thác và sản xuất, đồng thời sẽ chi 1 tỷ USD cho các dự án ở cả hai nước. Thoả thuận này nhằm mục đích tăng cường đầu tư vào khai thác và tinh chế khoáng sản dùng trong sản xuất chip và pin.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt các hạn chế mới đối với xuất khẩu đất hiếm, khiến Chính phủ Mỹ áp đặt thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng tới.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA

Nhà Trắng cũng công bố về thoả thuận hợp tác khai thác khoáng sản với Australia, trong đó nêu rõ hai nước sẽ dự định đầu tư chung 3 tỷ USD vào các dự án khoáng sản quan trọng trong 6 tháng tới. Phía Mỹ dự kiến đầu tư 2,2 tỷ USD để thúc đẩy khoáng sản quan trọng và an ninh chuỗi cung ứng.

Cũng theo thoả thuận trên, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến đầu tư xây dựng một nhà máy tinh chế Gali ở Tây Australia. Gali là một khoáng sản quan trọng trong việc sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa và vệ tinh tiên tiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thỏa thuận giữa hai bên đã được đàm phán trong 4 đến 5 tháng. Trao đổi với Thủ tướng Anthony Albanese, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Canberra cũng sẽ nhận được tàu ngầm theo một thỏa thuận năm 2021. Hiện việc đóng tàu cho Australia đang tiến triển.

