Mỹ cân nhắc rút 25.000 binh sĩ khỏi châu Âu

NBC News dẫn lời các quan chức đương nhiệm, cựu quan chức Mỹ và phương Tây cho biết nếu được triển khai, đây sẽ là đợt cắt giảm quy mô lớn nhất đối với lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu (trong tổng số khoảng 80.000 binh sĩ) kể từ giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh vào thập niên những năm 1990.
Cuộc rà soát bắt đầu từ tháng 6, sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố kế hoạch đánh giá lại toàn bộ việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo Reuters, cuộc rà soát kéo dài 6 tháng, tập trung vào năng lực đồng minh NATO đóng góp cho an ninh châu Âu, cũng như khả năng Washington tiếp cận căn cứ, quyền quá cảnh và không phận của các nước đồng minh.
Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump ngày 17-9 cho biết Washington đang tiến tới xây dựng một căn cứ Lục quân Mỹ thường trực tại Ba Lan.
Động thái này cho thấy nếu Mỹ giảm lực lượng quân sự ở một số khu vực Tây và Nam Âu, việc điều chỉnh vị trí lực lượng về sườn Đông NATO vẫn được cân nhắc.