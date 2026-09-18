Nhật Bản dự kiến nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đứng trước áp lực lạm phát gia tăng và đồng yen chịu sức ép khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cặp tỷ giá USD/JPY đảo chiều giảm giá sau đà tăng từ cuộc họp FED Ảnh: Mitrade/au

Theo Reuters, BOJ dự báo ngày 18-9 nâng lãi suất từ 1% lên 1,25%, lần tăng đầu tiên trong 3 tháng. Đây sẽ là mức lãi suất cao nhất của BOJ kể từ năm 1995.

Theo cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích dự báo BOJ sẽ nâng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3-2027 và 1,75% trong quý 2-2027.

BOJ từng cảnh báo về nguy cơ lạm phát vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yen suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu và nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan trí tuệ nhân tạo tăng mạnh.

Áp lực đối với BOJ càng gia tăng sau khi FED nâng lãi suất ngày 16-9 và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng trong năm nay. Khoảng cách lãi suất Mỹ - Nhật nếu tiếp tục nới rộng có thể gây sức ép lên đồng yen, đồng thời làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Nhật Bản.

Lạm phát tháng 8 của Nhật Bản tăng 1,7% so với cùng kỳ (thấp hơn dự báo 1,8%), tiệm cận vùng mục tiêu 2% của BOJ.

BOJ đã chấm dứt chương trình kích thích kéo dài một thập niên vào năm 2024 và từ đó nhiều lần tăng lãi suất, với tốc độ khoảng hai lần mỗi năm, trong bối cảnh Nhật Bản hướng tới mục tiêu lạm phát bền vững 2%.

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