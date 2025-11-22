Mỹ: Cháy tàu gây nổ lớn tại cảng San Pedro

Tối 21-11 (giờ địa phương), hỏa hoạn trên khoang giữa của một con tàu tại cảng San Pedro ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) đã gây nổ lớn, làm gián đoạn nguồn điện và hoạt động của cần cẩu tại cảng.

Ngọn lửa bùng phát trên một tàu container chở vật liệu nguy hiểm tại Cảng Los Angeles. Ảnh: KNBC

Tờ Newsweek dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết, một số khoang của con tàu gặp sự cố nói trên có chứa vật liệu nguy hiểm, buộc lực lượng chữa cháy phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng và sử dụng thiết bị trợ thở độc lập khi xử lý đám cháy.

Khoảng 20 giờ 27 ngày 21-11 (giờ địa phương), những thành viên cuối cùng còn kẹt lại đã được lực lượng cứu hộ hỗ trợ rời khỏi tàu, nâng tổng số thủy thủ được giải cứu lên 23 người. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Trên mạng xã hội X, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết chính quyền thành phố đang theo dõi chất lượng không khí khi công tác dập lửa tiếp diễn. Các đơn vị cứu hộ hiện tập trung làm mát phần thân tàu từ bên ngoài, nhưng không xuống sâu dưới boong tàu do nguy cơ mất an toàn vẫn còn cao. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

HẠNH CHI