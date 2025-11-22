EU cảnh báo Italy về quy định “quyền lực vàng”

Ủy ban châu Âu (EC) vừa phát cảnh báo chính thức tới Chính phủ Italy liên quan đến việc mở rộng áp dụng quy định “quyền lực vàng” đối với các thương vụ trong lĩnh vực ngân hàng, cho rằng biện pháp này có thể vi phạm luật cạnh tranh và thị trường chung của Liên minh châu Âu (EU).

Ngân hàng UniCredit của Italy. Ảnh : Getty Images

“Quyền lực vàng” là cơ chế đặc biệt cho phép chính phủ Italy can thiệp vào các thương vụ mua bán – sáp nhập trong các lĩnh vực nhạy cảm hoặc chiến lược nhằm ngăn ngừa nguy cơ thâu tóm từ nước ngoài. Tuy nhiên, EC cho rằng Rome đang sử dụng công cụ này theo hướng mở rộng quá mức, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, gây ảnh hưởng đến tự do kinh doanh và sự minh bạch của thị trường.

Gần đây, Ngân hàng UniCredit – một trong những tổ chức tài chính lớn của Italy – đã hủy kế hoạch thâu tóm Banco BPM với lý do lo ngại bị chính phủ can thiệp thông qua “quyền lực vàng”.

Phản hồi trước cảnh báo của EC, ngày 21-11, Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti cho biết Rome sẽ giải trình tại các diễn đàn thích hợp của EU, đồng thời soạn thảo đề xuất lập pháp nhằm làm rõ quy định và xử lý những vướng mắc phát sinh.

HẠNH CHI