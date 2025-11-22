Indonesia khống chế thành công đợt bùng phát dịch bại liệt

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, nước này đã chính thức khống chế thành công đợt bùng phát virus bại liệt tuýp 2 (cVDPV2), sau chiến dịch tiêm gần 60 triệu liều vaccine bổ sung cho trẻ em trên toàn quốc.

Chăm sóc y tế cho trẻ em ở Aceh, Indonesia. Ảnh: WHO

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21-11 đã xác nhận, Indonesia đạt đủ tiêu chí chấm dứt dịch sau khi không còn ghi nhận virus trong cộng đồng và môi trường. Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma’u Piukala gọi thành công của Indonesia là một cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu thế giới không còn bại liệt.

Indonesia ghi nhận ca cVDPV2 đầu tiên vào tháng 10-2022 tại Aceh, sau đó lan ra nhiều địa phương như Banten, Tây Java, Trung Java, Đông Java, Bắc Maluku, Papua và Nam Papua. Để ứng phó, quốc gia này triển khai 2 đợt tiêm vaccine mới nOPV2 trên toàn quốc từ cuối năm 2022 đến quý III-2024, đồng thời nâng tỷ lệ tiêm chủng thông thường. Riêng mũi IPV2 tăng từ 63% năm 2023 lên 73% năm 2024.

Từ tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế Indonesia đã triển khai vaccine 6 trong 1 (phòng bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib) nhằm giảm số mũi tiêm, tiết kiệm chi phí cho gia đình và tăng tốc độ tạo miễn dịch. Chương trình bắt đầu tại Yogyakarta, Tây Nusa Tenggara, Bali và 6 tỉnh thuộc Papua, với kế hoạch mở rộng toàn quốc vào năm tới.

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Indonesia, bà Maniza Zaman nhấn mạnh cần duy trì đà tiến để mọi trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, phòng ngừa bại liệt và các bệnh có vaccine khác.

HẠNH CHI