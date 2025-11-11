Thế giới

Mỹ: Đảng Dân chủ chia rẽ về thỏa thuận ngân sách chính phủ

SGGPO

Báo Washington Post cho biết thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được sẽ mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ, nhưng cũng gây chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ.

2025_11-10-chuck-schumer-1200x801.jpg
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer. Ảnh: GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ độc lập Angus King của bang Maine cùng 7 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã lên tiếng phản đối thỏa thuận khi không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA).

Phần lớn nghị sĩ đảng Dân chủ cũng không đồng tình với văn kiện này khi lời hứa về việc tiến hành bỏ phiếu thông qua các khoản trợ cấp theo Đạo luật ACA trong tương lai là chưa đủ tính thuyết phục. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chưa đưa ra cam kết về vấn đề này, trong khi nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng muốn để các khoản trợ cấp này hết hạn.

Sau 40 ngày, nhờ những lá phiếu của các nghị sĩ đảng Dân chủ, phe Cộng hòa có thể thúc đẩy việc thông qua văn kiện nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa. Thỏa thuận đạt được vẫn còn cần được Hạ viện Mỹ thông qua, trước khi trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump ký để văn bản chính thức có hiệu lực.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Thỏa thuận Đảng Dân chủ Cộng hòa Phản đối Đạo luật ACA đóng cửa chính phủ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn