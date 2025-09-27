Thế giới

Mỹ giục Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza

SGGPO

Theo Jerusalem Post, trong cuộc gặp tại New York (Mỹ), các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại một cuộc gặp ở Jerusalem, Israel tháng 7-2025. Ảnh: GPO

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những thay đổi mà Thủ tướng Netanyahu mong muốn trong kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Mục tiêu là đạt được sự đồng thuận rộng rãi trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump vào ngày 29-9 tại New York. Trước đó, Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với một số điều khoản trong kế hoạch trên.

Kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza đang được các bên liên quan thảo luận bao gồm việc nhanh chóng thả tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel dần rút quân khỏi Dải Gaza.

Ngoài ra còn là chấm dứt sự cai trị của Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza với khả năng ân xá cho các thành viên cấp cao của Hamas rời khỏi Dải Gaza, triển khai lực lượng an ninh Arab và Mỹ đảm bảo rằng Israel sẽ không sáp nhập lãnh thổ Bờ Tây.

MINH CHÂU

