Thế giới

Mỹ, Iran đụng độ tại vịnh Ba Tư

SGGPO

Ngày 11-6, hãng thông tấn Mehr (Iran) đưa tin các lực lượng nước này và Mỹ đã đụng độ trên biển tại vịnh Ba Tư. Nhiều tiếng nổ xảy ra trên các đảo Qeshm và Hengam của Iran.

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Người dân ở thủ đô Tehran, Iran biểu tình phản đối Mỹ, Israel. Ảnh: WANA

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại tỉnh Fars và khu vực phía Tây thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn cũng đã được ghi nhận tại các thành phố Minab, Mohr, Bandar Abbas và Sirik.

Trang tin Axios (Mỹ) cho biết Mỹ đã tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, radar cũng như các đơn vị chỉ huy và điều khiển thiết bị bay không người lái ở khu vực phía Nam Iran.

Ngay sau khi giao tranh bùng phát, Bộ chỉ huy quân sự của Iran Khatam al-Anbiya thông báo đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Tuyên bố của Khatam al-Anbiya xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các khu vực thuộc tỉnh Hormozgan ở phía Nam Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz đều trở thành mục tiêu tấn công.

Trước thời điểm bùng phát đợt giao tranh mới này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10-6 (giờ Mỹ) đã tiến hành phiên thảo luận cấp cao với chủ đề "Thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông: Trung gian và đối thoại cho hòa bình bền vững". Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông, trong đó có xung đột dai dẳng Israel - Palestine, giao tranh giữa Israel và Lebanon, căng thẳng Mỹ - Iran, tình hình bất ổn ở Somalia và Yemen…

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Từ khóa

Iran Mỹ Tấn công Vịnh Ba Tư Eo biển Hormuz

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