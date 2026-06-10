Iran tấn công trả đũa Mỹ

Ngày 10-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mới của Mỹ tại miền Nam Iran.

Trên mạng xã hội X, ngày 10-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là các lực lượng nước ngoài đóng quân gần lãnh thổ Iran nên rời đi

Trong thông báo, IRGC nêu rõ hoạt động quân sự này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Mỹ tiến hành vào rạng sáng 10-6 (theo giờ địa phương) nhằm vào khu vực miền Nam Iran, gồm khu vực Jask và Sirik (thuộc tỉnh Hormozgan) và đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, các cuộc tấn công đã gây hư hại một số cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, IRGC cho biết đã tấn công 4 mục tiêu tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan. Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn thông báo của IRGC cho biết lực lượng này đã sử dụng “tên lửa tầm xa” phá hủy các mục tiêu.

Trên mạng xã hội X, ngày 10-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran.

Trước đó, tối 9-6 theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu của Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ trên không phận eo biển Hormuz. Sau đó, CENTCOM cũng thông báo các lực lượng Mỹ đã hoàn tất các cuộc không kích mà Washington mô tả là hành động mang tính “tự vệ”.

Trước diễn biến quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, các nước trong khu vực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng với người đồng cấp Saudi Arabia và UAE.

Trong khi đó, Gulf News dẫn nguồn Bộ Tư lệnh Quân đội Kuwait ngày 10-6 cho biết hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng quy trình tác chiến đã phê duyệt. Quân đội Kuwait kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an ninh, an toàn của cơ quan chức năng và chỉ theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức.

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KHÁNH HƯNG