Thế giới

Mỹ, Iran lập kênh liên lạc liên quan thực thi bản ghi nhớ chấm dứt xung đột

SGGPO

Ngày 2-7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông báo các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar về việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đã kết thúc.

Theo Tân Hoa xã, các bên đàm phán đã nhất trí thiết lập kênh liên lạc để tiếp nhận và ghi nhận các hành vi vi phạm bản ghi nhớ.

Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán kỹ thuật gián tiếp tại Doha, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Hai bên trao đổi thông qua các bên trung gian, không tiếp xúc trực tiếp. Nội dung thảo luận tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ, gồm giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các bước hướng tới thỏa thuận chấm dứt xung đột.

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Thủ đô Doha, Qatar. Ảnh: XINHUA

Theo hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA, đoàn Iran gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương và Bộ Nông nghiệp, đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Sau đó, phái đoàn đã tham dự hai cuộc họp với các phái đoàn của Qatar và Pakistan.

Song song đó, một phái đoàn của Mỹ do ông ông Steve Witkoff, đặc phái viên Tổng thống Mỹ, và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu, cũng có mặt tại Qatar và tiến hành các cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà.

Trong diễn biến khác, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẽ không ra lệnh nối lại các hành động quân sự nhằm vào Iran, trừ khi tình hình buộc phải làm vậy.

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Kazem Gharibabadi Jassim Al Thani Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Bộ Ngoại giao Qatar Doha IRNA Phái đoàn Steve Witkoff JD Vance Bộ Nông nghiệp Donald Trump Mỹ Iran

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