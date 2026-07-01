Số người mất tích trong động đất tại Venezuela có thể tới 50.000

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và 15.866 người phải sơ tán.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: JAVIER CAMPOS/DPA

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, 6.461 người được cứu sống tại bang ven biển La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Đến ngày thứ 6 sau thảm họa, chỉ tìm thấy 1 trường hợp. Theo ước tính của Liên hợp quốc, vẫn có thể còn tới 50.000 người mất tích.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodríguez thông báo thành lập ủy ban đặc biệt gồm các bộ, trường đại học và chuyên gia để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và công trình hạ tầng trước khi cho người dân trở về.

Chính phủ cũng xây dựng các khu trại tạm cho người mất nhà, lên kế hoạch tái thiết nhà ở trong thời gian ngắn và cho học sinh trên cả nước nghỉ học thêm một tuần.

Ngoài ra, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Trưởng đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc tại Venezuela, bà Stephanie Hochstetter, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu USD nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong 3 tháng tới.

Theo WFP, trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan này dự trữ hơn 3.000 tấn lương thực tại Venezuela, đủ nuôi sống trên 10.000 hộ gia đình trong 2 tháng.

MINH CHÂU