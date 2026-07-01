Israel thử nghiệm tích hợp hệ thống phòng không đa tầng

Israel hoàn tất loạt thử nghiệm quy mô lớn nhằm tích hợp hệ thống phòng không Vòm sắt (Iron Dome) với hệ thống đánh chặn bằng laser Tia sắt (Iron Beam), qua đó tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trên không.

Thử nghiệm để đánh giá khả năng tích hợp hệ thống laser Tia sắt như một lớp phòng thủ bổ sung cho Vòm sắt. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Các cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá hiệu quả của Vòm sắt sau khi được nâng cấp để đối phó với các loại rocket, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), đồng thời tích hợp những bài học rút ra từ các cuộc xung đột gần đây.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, kịch bản thử nghiệm mô phỏng các đợt tấn công quy mô lớn, cường độ cao nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh và xử lý đồng thời nhiều mục tiêu của hệ thống. Đồng thời, nhiều cải tiến công nghệ được bổ sung để nâng cao tốc độ xử lý và hiệu quả đánh chặn trong môi trường tác chiến hiện đại, kể cả tương lai. Qua đó, củng cố mô hình phòng không nhiều tầng và duy trì ưu thế quân sự của nước này trong những năm tới.

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