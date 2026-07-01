Mỹ: Vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz phục hồi

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã phục hồi sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy nối lại hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: APA

Phát biểu trên chương trình The Michael Knowles Show, ông Vance cho rằng lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã trở lại, có thời điểm vượt mức trước khi xung đột bùng phát. Theo ông, đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng toàn cầu, góp phần kéo giá dầu giảm sau giai đoạn tăng cao do căng thẳng tại khu vực.

Tuy nhiên, tổng số lượt tàu qua lại eo biển Hormuz vẫn chưa đạt mức trung bình 130-150 lượt/ngày như trước đây. Theo dữ liệu của Lloyd’s List được truyền thông Mỹ dẫn lại, khoảng 240 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua; trong đó, nhóm tàu chở dầu ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh hơn các loại tàu hàng khác.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch, vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 25% tổng lượng dầu lưu thông bằng đường biển trên toàn thế giới.

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