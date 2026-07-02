Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong 2 trận động đất lớn khiến 2.295 người thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn mất tích.

Theo kênh France 24, trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Delcy Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày diễn ra từ 18 giờ ngày 1-7 theo giờ địa phương (5 giờ sáng ngày 2-7 giờ Việt Nam) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch. Bà Delcy Rodriguez tái khẳng định cam kết luôn đồng hành và bảo vệ người dân.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết trận động đất khiến 11.000 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích dưới các đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân động đất Venezuela tại bang La Guaira. Ảnh: XINHUA

Trong một diễn biến khác, Tướng Francis Donovan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) quân đội Mỹ cho biết khoảng 2.000 binh sĩ nước này đang tham gia các hoạt động cứu trợ ứng phó thảm họa, bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển, tại khu vực xung quanh Venezuela.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân động đất Venezuela tại bang La Guaira. Ảnh: XINHUA

Theo đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 58.870 công trình tại Venezuela có thể đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo hệ thống y tế Venezuela đang chịu áp lực rất lớn, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng.

PHƯƠNG NAM