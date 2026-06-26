Mỹ, Iran thiết lập cơ chế nhằm giảm nguy cơ xung đột

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp quân sự nhằm giảm nguy cơ xung đột trực tiếp, trong đó, đại diện của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ làm việc tại Thủ đô Doha của Qatar.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trang tin UnHerd, ông JD Vance cho biết, cơ chế trên là một trong những kết quả đạt được sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ cuối tuần trước.

Trước đó, giới chức Mỹ chỉ xác nhận đã có các cuộc tiếp xúc với IRGC trong khuôn khổ đàm phán với Iran, song chưa từng đề cập việc thiết lập cơ chế phối hợp ở cấp quân sự.

Ngoài cơ chế phối hợp trên, Washington và Tehran còn nhất trí xây dựng hai cơ chế khác, nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của eo biển Hormuz và duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực, đặc biệt là ở Lebanon.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định, thỏa thuận cuối cùng mà Mỹ hướng tới với Iran sẽ khác biệt đáng kể so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, với cơ chế thanh sát chặt chẽ hơn và yêu cầu loại bỏ toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu của Iran. Trong khi đó, Iran nhiều lần tuyên bố không chấp nhận yêu cầu này.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, tàu Ever Lovely, treo cờ Singapore, đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz. Báo Wall Street Journal cho biết, 2 quan chức Mỹ nói vụ tấn công do IRGC thực hiện. Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

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