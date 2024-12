Mỹ Linh, Đức Tuấn “thăng hoa” cùng Blue D trong đêm nhạc “Đà Lạt Harmony - Tình Sử Nam Tây Nguyên"

Ca sĩ Mỹ Linh diễn trong "Đà Lạt Harmony - Tình Sử Nam Tây Nguyên"

Đà Lạt Harmony - Tình Sử Nam Tây Nguyên diễn ra tối 14-12 tại Nhà hát Đà Lạt Opera House. Lấy cảm hứng từ Đà Lạt - thành phố được ví như một "nhà băng ký ức" lưu giữ những thiên tình sử bất hủ, chương trình khéo léo kết hợp giữa thủ pháp sân khấu cổ điển và âm nhạc đương đại, tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo.

Ban tổ chức mong muốn đây không chỉ là đêm diễn đơn lẻ mà còn khởi đầu tham vọng xây dựng một không gian văn hóa nghệ thuật mới cho thành phố mộng mơ.

Trong đêm nhạc, ngoài các phần trình diễn của nghệ sĩ, còn có đoạn phim ngắn về Tình sử Nam Tây Nguyên. Những hình ảnh đẹp đến nao lòng về cao nguyên, về những câu chuyện tình yêu bất tử được dệt nên từ văn hóa bản địa. Màn trình diễn mở màn ấn tượng của dàn nhạc Đà Lạt Harmony kết hợp cùng dàn nhạc dân tộc Nam Tây Nguyên tiếp nối sau đó.

Ca sĩ Mỹ Linh làm rung động trái tim khán giả với màn trình diễn Em mơ về anh, Chuyện tình. Giọng hát của cô như một ly vang đỏ, càng về cuối càng để lại những hậu vị ngọt ngào, sâu lắng.

Mỹ Linh song ca cùng Nguyễn Vĩnh Hà Phương

Khi Đức Tuấn bất ngờ cất tiếng hát từ khu vực khán đài trong ca khúc Thành phố buồn, cả khán phòng như chìm trong không gian của những hoài niệm đẹp đẽ. Anh còn hát Đường xa tuyết trắng đầy cảm xúc.

Đức Tuấn

Blue D xuất hiện trên sân khấu với Love pot, mang đến một làn gió tươi mới. Giọng ca trẻ người Hàn Quốc không chỉ thể hiện xuất sắc ca khúc mà còn khéo léo tương tác với khán giả, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, chân thật.

Sự kết hợp giữa I will go to you và Like the first snow càng làm tăng thêm độ ngọt ngào cho phần trình diễn của cô.

Blue D và Izara (tên thật Hoàng Thiên Nga, ca sĩ Việt Nam) còn có màn song ca This love - You are my everything. Izara tiếp tục chinh phục khán giả với Young and beautiful, A time for us. Cô không chỉ hát mà còn biểu diễn violin.

Blue D

Blue D song ca với Izara

Xuân Định K.Y

Nguyễn Vĩnh Hà Phương

Dagout Đoát

TIỂU TÂN