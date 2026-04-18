Mỹ mở rộng hạn chế thị thực tại Tây bán cầu

Chính phủ Mỹ vừa công bố mở rộng chính sách hạn chế thị thực đối với các nước tại khu vực Tây bán cầu, nhắm vào những cá nhân bị cho là hoạt động thay mặt các quốc gia đối nghịch với lợi ích của Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính sách mới cho phép hạn chế cấp thị thực đối với những người cố ý hành động thay mặt các thế lực đối nghịch nhằm “làm suy yếu lợi ích của Mỹ” trong khu vực. Chính sách này được cho là nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ, bảo vệ lãnh thổ, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận các tuyến đường và khu vực chiến lược.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các cá nhân bị xem là có hành vi đối nghịch gồm những người chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh khu vực, chủ quyền dân chủ và lợi ích kinh tế của Mỹ. Ngoài ra, những người tham gia các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu sự ổn định của các quốc gia trong khu vực cũng thuộc diện bị áp dụng hạn chế.

Đáng chú ý, chính sách mới cũng mở rộng áp dụng đối với thân nhân trực hệ của các đối tượng bị hạn chế, khiến họ không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã áp dụng hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân tại khu vực Tây bán cầu theo chính sách này.

MINH CHÂU