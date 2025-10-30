Mỹ - Trung Quốc: Nhất trí gia hạn đình chiến thương mại thêm 1 năm

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Bắc Kinh và Washington đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời thêm 1 năm.

Ngày 30-10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Bắc Kinh và Washington đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời thêm 1 năm, trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa các quan chức kinh tế cấp cao hai nước tại Malaysia hồi tuần trước.

Tàu hàng cập cảng Los Angeles, Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo thông cáo, Trung Quốc sẽ tạm đình chỉ trong 1 năm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Mỹ theo công bố ngày 9-10, cũng như các biện pháp liên quan đến vận tải biển, khi phía Washington bắt đầu thực hiện bước đi tương ứng.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã quyết định dỡ bỏ thuế 10% liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm hàng hóa từ hai Đặc khu hành chính Hong Kong và Macau. Đồng thời, mức thuế đối ứng 24% mà Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ cũng sẽ tiếp tục được tạm ngừng trong 1 năm.

Hai bên cũng đạt được đồng thuận về các vấn đề liên quan đến mở rộng thương mại nông sản, đồng thời thống nhất “xử lý thích đáng” các vấn đề liên quan đến TikTok.

MINH CHÂU