Thế giới

Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

SGGPO

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Venezuela.

Phương tiện giao thông lưu thông tại thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Trong danh sách nới lỏng trừng phạt có tổ chức tài chính khác như Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Quan hệ ngoại giao giữa Washington và Caracas đang có dấu hiệu cải thiện sau khi bà Delcy Rodriguez chấp thuận các yêu cầu về việc mở cửa ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này cho các doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 7 năm và cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela với các điều kiện nhất định. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cũng đã mở cửa trở lại vào tháng trước, sau 7 năm ngừng hoạt động.

Theo giới quan sát, việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt có thể mở đường cho các hoạt động kinh tế - tài chính tại Venezuela từng bước phục hồi.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Ngân hàng Trung ương Venezuela Mỹ biện pháp trừng phạt ngành năng lượng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn