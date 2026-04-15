Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

Trong danh sách nới lỏng trừng phạt có tổ chức tài chính khác như Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Quan hệ ngoại giao giữa Washington và Caracas đang có dấu hiệu cải thiện sau khi bà Delcy Rodriguez chấp thuận các yêu cầu về việc mở cửa ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này cho các doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 7 năm và cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela với các điều kiện nhất định. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cũng đã mở cửa trở lại vào tháng trước, sau 7 năm ngừng hoạt động.

Theo giới quan sát, việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt có thể mở đường cho các hoạt động kinh tế - tài chính tại Venezuela từng bước phục hồi.

