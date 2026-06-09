Thế giới

Đức - Pháp bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung

Chính phủ Đức ngày 8-6 thông báo, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung, do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án.

Triển lãm về dự án FCAS. Ảnh: DPA
Triển lãm về dự án FCAS. Ảnh: DPA

Chương trình Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS) được khởi động năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và máy bay Eurofighter đang được Đức và Tây Ban Nha sử dụng. Tuy nhiên, dự án trị giá 100 tỷ EUR này liên tục vấp phải những bất đồng giữa các doanh nghiệp tham gia, gồm Dassault Aviation của Pháp và tập đoàn Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha.

Việc từ bỏ chương trình này được xem là một đòn giáng vào nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Âu cũng như xây dựng lập trường thống nhất của châu lục này.

Mặc dù kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu chung bị hủy bỏ, một quan chức chính phủ Đức cho biết các thành phần khác của dự án sẽ vẫn được triển khai.

Theo đó, phần cốt lõi thực sự của FCAS sẽ tiếp tục được phát triển như một hệ thống mang tính châu Âu - một “hệ thần kinh” sẽ kết nối máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV) và các thành phần khác trong một thể thống nhất, tích hợp.

VIỆT LÊ

Từ khóa

Đức Pháp dự án FCAS từ bỏ phát triển tiêm kích máy bay Eurofighter tập đoàn Airbus

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