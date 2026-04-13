Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bắt đầu từ 14h00 GMT ngày 13-4 (21h00 theo giờ Việt Nam), lực lượng này sẽ phong tỏa toàn bộ hệ thống cảng biển của Iran tại vịnh Ba Tư.

Hình ảnh đăng kèm thông báo của CENTOM đăng trên mạng xã hội X

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12-4, CENTCOM nêu rõ chiến dịch phong tỏa “sẽ được thực thi một cách công bằng đối với những con tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”. CENTCOM cam kết “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”.

Tuyên bố này dường như nhằm đảo ngược bài đăng trước đó của Tổng thống Donald Trump, trong đó cho biết ông đã chỉ thị Hải quân Mỹ kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz, đặc biệt là những con tàu được cho là đã giao dịch với Iran.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13-4, giá dầu Brent, tăng 7% lên 102,29 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 8% lên 104,24 USD/thùng.

Một trạm đổ xăng ở Hamilton, Canada. Ảnh: Anadolu Agency

Cũng trong ngày 12-4, phát biểu với báo giới tại Islamabad (Pakistan), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao bất chấp tình thế bế tắc hiện tại.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) đã kết thúc sau khoảng 21 giờ mà không đạt được thỏa thuận, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần được thiết lập từ ngày 8-4 đang đứng trước nhiều sức ép do các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir, đã chỉ thị quân đội nước này chuyển sang “trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ” và chuẩn bị cho kịch bản nối lại chiến dịch tấn công Iran, trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không mang lại kết quả.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Iran ngày 12-4 công bố, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích hồi cuối tháng 2, hơn 3.000 người đã thiệt mạng, khoảng 942 trường học trên cả nước đã bị hư hại, hơn 125.000 công trình dân sự bị phá hủy, trong đó có khoảng 100.000 ngôi nhà, 20.500 cơ sở kinh doanh và 339 cơ sở y tế.

HẠNH CHI