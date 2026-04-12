Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan rơi vào bế tắc.

1 trong 2 tàu khu trục của Mỹ mà Iran tuyên bố đã chặn tại eo biển Hormuz. Nguồn: PRESS TV

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz và quyết định này “có hiệu lực ngay lập tức”. Ông cũng cho biết đã chỉ thị hải quân Mỹ kiểm soát, ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào khu vực, đặc biệt là các tàu được cho là đã giao dịch với Iran.

Theo CNBC, các chuyên gia nhận định động thái này có thể làm tiêu tan hy vọng chấm dứt xung đột trong những ngày tới sau các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan. Đồng thời, nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh tình hình đã bị tác động kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước đó, Iran đã hạn chế tiếp cận eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Tehran cho biết 2 tàu quân sự Mỹ là USS Michael Murphy (DDG 112) và USS Frank E. Peterson (DDG 121) đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz nhưng bị hải quân Iran chặn lại và buộc phải rút lui.

Theo truyền hình Iran Press TV, các tàu Mỹ suýt “bị phá hủy hoàn toàn” sau khi tên lửa hành trình của Iran khóa mục tiêu và máy bay không người lái được triển khai tấn công.

HUY QUỐC