Chính quyền lâm thời Venezuela có sự thay đổi nội các đầu tiên

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Venezuela giai đoạn 2018–2025, vào vị trí Phó Tổng thống phụ trách lĩnh vực kinh tế và tài chính.

Người dân Venezuela tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: APA

Bà Rodriguez đã chọn ông Calixto Ortega Sanchez, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Venezuela giai đoạn 2018–2025 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu mỏ.

Theo tờ El Diario (Tây Ban Nha), vốn là một kỹ sư chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, dầu khí và ngoại giao, ông Calixto Ortega Sanchez từng là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong đội ngũ của bà Rodríguez khi bà giữ chức phó tổng thống điều hành, dẫn dắt Venezuela thực hiện bước ngoặt kinh tế lớn vào năm 2019. Thời điểm đó, ông Calixto Ortega đóng vai trò chủ chốt trong chính sách tiền tệ của đất nước, thúc đẩy việc bơm ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng để duy trì sự ổn định của tỷ giá hối đoái chính thức.

Ông Calixto Ortega Sanchez, người từng đứng đầu Ngân hàng Trung ương Venezuela giai đoạn 2018–2025. Ảnh: EL DIRARIO

Đây là sự thay đổi nội các đầu tiên của bà Rodríguez kể từ khi tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống hôm 5-1, 2 ngày sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ dẫn tới việc ông Nicolás Maduro bị đưa sang New York.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin RIA Novosti cho biết, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ. Trước đó, Chính phủ Mỹ cho hay khoảng 75 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích quân sự diễn ra hôm 3-1 nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong đó có hàng chục trường hợp tử vong do đấu súng tại khu nhà của ông Maduro ở thủ đô Caracas.

Trong phản ứng mới nhất, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), nhiều nước thuộc OAS đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, coi đây là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế”.

