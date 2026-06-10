Mỹ tấn công trả đũa Iran

Chiều 9-5, tức rạng sáng 10-6 (giờ Việt Nam) quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công “tương xứng” nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào thành phố Sirik. Ảnh: AA

Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh đây là “phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran”.

CENTCOM cho biết 2 phi công trên chiếc trực thăng đã được giải cứu trong vòng khoảng 2 giờ sau khi máy bay rơi gần bờ biển Oman.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các đợt không kích của Washington tập trung vào các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz nhằm làm suy giảm năng lực giám sát và phòng thủ của Tehran tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Chiếc trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ bị bắn rơi gần bờ biển Oman. Ảnh: CENTCOM

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực phía Đông tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này. Hãng thông tấn Fars cho biết các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu triển khai các đợt không kích đáp trả. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một vật thể bay đã đánh trúng khu vực Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Ngày 9-6, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Iran đủ khả năng đáp trả mọi thách thức an ninh. Ông cũng để ngỏ khả năng vụ việc liên quan trực thăng quân sự Mỹ không phải chủ đích của Iran, trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài hoạt động gần lãnh hải Iran luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm. Theo tờ New York Times, các cuộc đàm phán đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu, gồm: Washington yêu cầu Iran đình chỉ các hoạt động làm giàu urani trong ít nhất 15 năm; hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để làm loãng kho dự trữ urani đã làm giàu; dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan; và cho phép thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào tại Iran.

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HẠNH CHI