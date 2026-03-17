Mỹ tăng cường tên lửa từ Đông Á sang Trung Đông

Ngày 17-3, Taiwan News dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang chuyển các tên lửa từ Đông Á sang Trung Đông, trong bối cảnh kho dự trữ của Mỹ tại khu vực Trung Đông đang cạn kiệt nhanh chóng do cuộc xung đột với Iran.

Theo Bloomberg, Mỹ và các đối tác vùng Vịnh đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot, gấp đôi số lượng sản xuất hằng năm. Trong khi đó, Iran đã phóng hơn 800 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cùng hơn 2.400 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Shahed.

Nikkei Asia nhận định khi xung đột kéo dài, Mỹ phải giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa bằng cách tăng cường sản xuất và huy động nguồn lực từ các đồng minh. Vào tháng 1-2026, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ hợp tác với Lockheed Martin để tăng sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 MSE từ 600 lên 2.000 quả/năm, song kế hoạch này phải mất khoảng 7 năm để hoàn thành.

Mỹ hiện đang tái triển khai các tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối từ Hàn Quốc sang Trung Đông. Tuy nhiên, Nikkei Asia cho rằng điều này có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ và răn đe của Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, căn cứ không quân Kadena là cơ sở quân sự duy nhất của Mỹ có triển khai tên lửa Patriot.

