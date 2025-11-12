Tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford tiến vào khu vực Mỹ Latinh

Hai quan chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford đã được triển khai tới khu vực Mỹ Latinh, đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribbean - nơi đang gia tăng căng thẳng với Venezuela.

Tàu sân bay USS Gerald Ford. Ảnh: US Navy

Lệnh điều động này do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng trước, qua đó bổ sung vào lực lượng hiện có gồm 8 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và các máy bay tiêm kích F-35 đang hoạt động trong khu vực trên. Giới chức Mỹ không tiết lộ vị trí cụ thể của tàu sân bay này, mà chỉ cho biết nhóm tác chiến đã tiến vào phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Phương Nam, bao gồm phần lớn vùng biển quanh khu vực Mỹ Latinh.

Trong diễn biến liên quan, hãng CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Anh đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ liên quan các tàu bị tình nghi buôn ma túy ở vùng Caribbean vì London không muốn trở thành đồng lõa với các vụ không kích của Washington. Phía Anh cũng tin rằng các dữ liệu này có thể được Washington tận dụng để phục vụ cho các cuộc tấn công quân sự mà London cho là “bất hợp pháp”.

Trước đây, các dữ liệu tình báo của Anh thường được chuyển tới Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành miền Nam đặt tại bang Florida, nơi phối hợp với nhiều quốc gia nhằm chống buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào tàu thuyền nghi buôn ma túy từ tháng 9, phía Anh ngày càng quan ngại rằng Mỹ có thể dùng thông tin tình báo mà London cung cấp để chọn mục tiêu. Các quan chức Anh tin rằng các cuộc không kích của Mỹ, vốn đã khiến 76 người thiệt mạng, đã vi phạm luật pháp quốc tế.



VIỆT LÊ