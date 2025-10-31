Thế giới

Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok

Phát biểu trên kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao liên quan đến ứng dụng TikTok.

Người dùng mở ứng dụng TikTok. Ảnh: XINHUA
Ông Scott Bessent tuyên bố: "Tại Kuala Lumpur, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok với sự phê duyệt của Trung Quốc".

Theo thỏa thuận mới về hoạt động của TikTok tại Mỹ, ứng dụng này sẽ được tách thành một liên doanh mới có trụ sở tại Mỹ, do nhóm các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm Oracle và Silver Lake Partners, nắm giữ khoảng 80% cổ phần. Phần còn lại, 20% cổ phần, sẽ thuộc về ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Thông báo được công bố sau nhiều tháng đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh về tương lai hoạt động của TikTok tại Mỹ. Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến TikTok với phía Mỹ.

