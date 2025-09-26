Thế giới

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cho phép TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ

CNBC đưa tin, ngày 25-9 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi ký sắc lệnh cho phép TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ. Ảnh: ABC NEWS
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi ký sắc lệnh cho phép TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ. Ảnh: ABC NEWS

Sắc lệnh cho phép bán TikTok từ công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc sang một nhóm các nhà đầu tư Mỹ. Cấu trúc thỏa thuận mới sẽ tạo ra một công ty liên doanh đặt trụ sở tại Mỹ, trong đó ByteDance chỉ nắm dưới 20% cổ phần. Đơn vị này sẽ được điều hành bởi một hội đồng quản trị mới và tuân thủ các quy định nhằm “bảo vệ thích đáng” dữ liệu người dùng Mỹ và an ninh quốc gia.

Văn bản công bố từ Nhà Trắng cho biết thỏa thuận bao gồm cơ chế giám sát chặt chẽ các bản cập nhật phần mềm, thuật toán và luồng dữ liệu. Theo đó, dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trong lãnh thổ Mỹ và do Oracle, tập đoàn phần mềm và điện toán đám mây đa quốc gia giám sát.

Thỏa thuận này nhằm đảm bảo TikTok tuân thủ Đạo luật lưỡng đảng được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2024, theo đó ứng dụng sẽ bị cấm nếu không được bán lại cho các chủ sở hữu Mỹ trong năm nay.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 43% người trưởng thành ở Mỹ dưới 30 tuổi cho biết thường xuyên nhận tin tức từ TikTok, cao hơn các ứng dụng mạng xã hội khác như YouTube, Facebook và Instagram.

PHƯƠNG NAM

