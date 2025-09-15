Mỹ - Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại

Địa điểm tổ chức đàm phán

Các cuộc đàm phán tại thủ đô Tây Ban Nha đánh dấu lần thứ tư trong 4 tháng, các quan chức Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại các thành phố châu Âu để cố gắng cứu vãn mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang rạn nứt do các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo THX, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dẫn đầu đoàn Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu đoàn Trung Quốc. Các quan chức này cùng với nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc Lý Thành Cương đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Stockholm, Thụy Điển vào tháng 7. Tại đây, họ đã nhất trí về nguyên tắc gia hạn 90 ngày thỏa thuận đình chiến thương mại, giúp giảm mạnh mức thuế trả đũa ba chữ số của cả hai bên và tái khởi động dòng chảy khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Tổng thống Trump đã phê duyệt việc gia hạn mức thuế quan hiện tại của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, tổng cộng khoảng 55%, cho đến ngày 10-11. Các chuyên gia nhận định khả năng đạt được đột phá đáng kể trong các cuộc đàm phán do Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chủ trì là rất thấp. Thủ tướng Sanchez cũng là người đã tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc tại Madrid ngày 14-9. Ảnh: ET

Kết quả khả dĩ nhất của các cuộc đàm phán tại Madrid được cho là sẽ tiếp tục gia hạn thời hạn chót cho ByteDance, chủ sở hữu ứng dụng TikTok nổi tiếng của Trung Quốc, thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ trước ngày 17-9, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị đóng cửa tại Mỹ. TikTok chưa từng được thảo luận trong các vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung trước đây tại Geneva, London và Stockholm.

Bà Wendy Cutler, từng là nhà đàm phán thương mại của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và là người đứng đầu Viện chính sách xã hội châu Á tại Washington, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều kết quả quan trọng trong cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay, có thể là tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Seoul vào cuối tháng 10. Đó có thể là một thỏa thuận cuối cùng để giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ liên quan đến TikTok; dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ và giảm thuế quan liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc.

KHÁNH MINH