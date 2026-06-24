Mỹ truy tố 455 đối tượng trong chiến dịch chống gian lận y tế quy mô lớn

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo truy tố 455 đối tượng, bao gồm 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau opioid, với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ USD.

Chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở bang California, Mỹ. Ảnh: XINHUA

Theo trang thông tin của DOJ, các đối tượng trục lợi bất chính thông qua thủ đoạn lập hóa đơn khống để rút tiền từ các chương trình bảo hiểm công, kê đơn thuốc và làm giả dịch vụ y tế. DOJ cũng thu giữ một lượng lớn tiền mặt, tài sản và các khoản thu bất hợp pháp liên quan đến các đường dây bị điều tra.

Đây là chiến dịch chống gian lận y tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ liên bang Mỹ, với sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật tại 45 bang và nhiều vùng lãnh thổ.

Theo Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr., quy mô chiến dịch cho thấy quyết tâm của chính quyền Donald Trump trong việc tăng cường kiểm soát chi tiêu y tế và ngăn chặn tình trạng thất thoát ngân sách liên bang. Hiện Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đẩy mạnh các biện pháp giám sát, xác minh và ngăn chặn những yêu cầu thanh toán có dấu hiệu gian lận.

Trong một chiến dịch tương tự năm 2025, Chính phủ Mỹ truy tố 324 đối tượng liên quan đến các vụ gian lận y tế, với tổng giá trị lên tới 14,6 tỷ USD.

PHƯƠNG NAM