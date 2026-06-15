Thế giới

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

SGGPO

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X tối 14-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng qua.

Ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Lebanon. Lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6 tới.

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Tổng thống Donald Trump xác nhận thông tin trên MXH Truth Social

Theo các thông tin được công bố trước đó, thỏa thuận hiện nay chủ yếu mang tính chất biên bản ghi nhớ (MoU), tạo khuôn khổ cho khoảng 60 ngày đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Một trong những nội dung quan trọng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh là việc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

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Các tòa nhà bị hư hại sau một cuộc không kích gần đây của Israel tại Tyre, Lebanon. Ảnh: Ali Hashisho/Xinhua

Nhiều chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ. Israel không tham gia trực tiếp đàm phán Mỹ - Iran. Trả lời phỏng vấn trang tin Axios qua điện thoại, Tổng thống Trump tỏ ý không hài lòng, cho rằng cuộc không kích vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon khiến kế hoạch ký kết bị trì hoãn thêm vài giờ. Cùng ngày 14-6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ trích Israel không kích Beirut, đặc biệt là trong thời điểm Mỹ và Iran chuẩn bị đạt được thỏa thuận.

Nếu được ký kết và triển khai đầy đủ, thỏa thuận này sẽ là bước ngoặt lớn đối với Trung Đông, đánh dấu việc chấm dứt chính thức cuộc xung đột Mỹ, Israel với Iran, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận sau nhiều tháng giao tranh và đối đầu quân sự.

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HẠNH CHI

Từ khóa

thoả thuận hoà bình Iran Mỹ Israel Pakistan

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