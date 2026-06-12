Tổng thống Mỹ hủy kế hoạch không kích Iran

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tiến trình đàm phán với Iran đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và nhận được sự phê chuẩn cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX

Tổng thống Mỹ khẳng định các nội dung đàm phán cụ thể đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và một số nước khác thông qua về mặt nguyên tắc.

Trên cơ sở đó, ông Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran trong đêm 11-6. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi tiến trình này hoàn tất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông tin về tiến trình đàm phán với Iran trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Đến nay, Chính phủ Iran vẫn chưa xác nhận chính thức về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, những thông tin liên quan thời gian, địa điểm ký thỏa thuận hiện chỉ mang tính suy đoán, đồng thời nhấn mạnh chưa có bất kỳ văn kiện nào được hoàn tất.

Theo các nguồn tin ngoại giao, phương án đang được thảo luận hiện nay là một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận tạm thời nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên, đồng thời tạo dựng khuôn khổ cho đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đã tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính quốc tế. Giá dầu thế giới giảm hơn 3%, trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ tăng mạnh do giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ xung đột tại Trung Đông có thể được kiểm soát. Thị trường cũng đang theo dõi các dữ liệu lạm phát mới và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước cuộc họp chính sách vào giữa tháng 6-2026.

PHƯƠNG NAM