Mỹ và UAE tiêu diệt 16 thành viên IS

Các chiến binh IS bị bắt sau một cuộc không kích của Mỹ tại Puntland, Somalia. Ảnh: REUTERS

Theo các quan chức Mỹ, cuộc không kích với sự hợp tác của đối tác an ninh UAE thực hiện, đã tiêu diệt ít nhất 16 thành viên IS, gồm 2 thành viên cấp cao chế tạo bom của IS và phá hủy một nhà máy sản xuất bom.

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) xác nhận thông tin trên và cho biết thêm không có thường dân nào bị thương trong chiến dịch này.

Phát biểu tại thủ đô Mogadishu, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã khen ngợi các cuộc không kích của Mỹ và UAE. Cuộc không kích hôm 17-2 là cuộc không kích thứ hai mà quân đội Mỹ thực hiện ở Somalia trong tháng này.

Trước đó, phiến quân IS đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các căn cứ của lực lượng an ninh Mỹ trong khu vực. Chính quyền Somali và Mỹ từ nhiều năm qua đã nỗ lực tiêu diệt IS, vốn đã thiết lập nơi ẩn náu ở các vùng núi ở Puntland. Cho tới nay, Mỹ và các đồng minh đã tiêu diệt hơn 200 chiến binh IS, hàng chục trong số họ là chiến binh nước ngoài, và chiếm được các ngôi làng cùng căn cứ ở khu vực miền núi Somalia do IS kiểm soát.

HUY QUỐC