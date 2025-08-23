Israel dự kiến tấn công thành phố Gaza vào giữa tháng 9

Theo The Times of Israel, Israel dự kiến phát động cuộc tấn công mới vào thành phố Gaza vào giữa tháng 9, khoảng hai tuần sau khi lực lượng dự bị được triệu tập chuẩn bị làm nhiệm vụ vào ngày 2-9.

Binh lính Israel tại Dải Gaza. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Khoảng 1 triệu người Palestine hiện đang ở thành phố Gaza sẽ được yêu cầu sơ tán ngay vào ngày 24-8. Theo một số nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và giới chính trị đang thúc đẩy việc đẩy nhanh chiến dịch. Trong khi đó, phía quân đội Israel muốn trước hết thực hiện các bước bảo vệ các con tin, đồng thời sơ tán người Palestine khỏi thành phố Gaza và đảm bảo tính hợp pháp quốc tế cho chiến dịch này.

Hiện các quốc gia làm trung gian hòa giải trong tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza lo ngại rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đang "câu giờ" để tiếp tục cuộc chiến tại dải đất này.

Theo báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ông Netanyahu đã né tránh đề xuất ngừng bắn của Qatar và Ai Cập, vốn được lực lượng Hamas chấp nhận. Thay vì xác nhận nội các an ninh Israel có chấp thuận hay không, ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ nối lại đàm phán. Các nguồn tin cho hay lời kêu gọi nối lại đàm phán của ông Netanyahu có thể là một chiến thuật "câu giờ", lợi dụng các cuộc thảo luận để đánh lạc hướng trong khi quân đội Israel tiếp tục chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza.

Trong tuần này, Israel đã yêu cầu trả tự do cho tất cả 50 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, trái ngược với đề xuất mới nhất về việc thả con tin theo từng giai đoạn. Yêu cầu của Israel làm suy yếu hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

MINH CHÂU