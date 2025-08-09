TPHCM: Đề xuất giữ nguyên bảng giá đất áp dụng từ 1-1-2026

Sở NN-MT TPHCM đề xuất giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TPHCM kể từ ngày 1-1-2026.

Một góc dự án Khu dân cư Tam Phước, xã Long Đất, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Ngày 9-8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2025. Tại đây, Sở NN-MT TPHCM đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026.

Theo Sở NN-MT, trước sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31-12-2025. Các bảng giá đất này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Từ nay đến 31-12-2025 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để thực hiện đầy đủ các thủ tục như chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh 168 đơn vị hành chính cấp xã, công bố lấy ý kiến nhân dân, ý kiến cơ quan mặt trận, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất Thành phố... để ban hành bảng giá đất mới.

Do đó, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM 2 phương án:

Một là, căn cứ điều kiện thời gian và tính cấp bách của dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng ngày 1-1-2026, UBND TPHCM chấp thuận giao Sở NN-MT triển khai chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu; triển khai dự án theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hai là, giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TPHCM kể từ ngày 1-1-2026, đến khi UBND TPHCM ban hành bảng giá đất mới thay thế. Trên cơ sở đó, giữ nguyên mức giá trong các bảng giá đất năm 2026, được tích hợp từ ba bảng giá đất hiện hành của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Theo Sở NN-MT TPHCM, đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế. Giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là lựa chọn tối ưu. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn TPHCM.

THANH HIỀN