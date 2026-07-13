Ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho du khách trong mùa mưa bão

Sở Du lịch TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm du lịch... trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động trong mùa mưa bão.

Khách quốc tế trải nghiệm tour đường sông ngắm cảnh TPHCM, do Lữ hành Saigontourist tổ chức

Theo đó, các đơn vị phải rà soát, cập nhật phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế; bố trí lực lượng trực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị ứng phó, đặc biệt tại các tuyến du lịch đường sông, đường biển và khu vui chơi ngoài trời.

Sở Du lịch yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm dừng, hoãn hoặc hủy tour tại khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không đưa khách đến nơi đã có cảnh báo hoặc lệnh cấm.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cây xanh, biển hiệu, mái che và các hạng mục có nguy cơ mất an toàn; đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho du khách, duy trì liên lạc, phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời sơ tán, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ cho người lao động. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Du lịch phân công đầu mối tại Phòng Quản lý Lữ hành và Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và phối hợp xử lý các sự cố phát sinh trong mùa mưa bão. Các doanh nghiệp có thể liên hệ qua email chung của Phòng Quản lý Lữ hành hoặc đầu mối phụ trách từng lĩnh vực khi cần hỗ trợ.

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Đầu mối liên lạc: · Khu, điểm du lịch: chuyên viên Nguyễn Thị Kiều Trinh – ĐT: 0938.288.289 (Email: ntktrinh.sdl@tphcm.gov.vn). · Doanh nghiệp lữ hành: chuyên viên Bùi Thị Hồng Nhung – ĐT: 0918.184.881 (Email: bthnhung.sdl@tphcm.gov.vn). · Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch: chuyên viên Phan Túc Trí – ĐT: 0906.924.098 (Email: pttri.sdl@tphcm.gov.vn). · Cơ sở lưu trú: chuyên viên Trần Lương Tường Linh – ĐT: 0918.904.905 (Email: tltlinh.sdl@tphcm.gov.vn). · Cơ sở kinh doanh dịch vụ: chuyên viên Trần Hữu Nghị – ĐT: 0938.528.806 (Email: thnghi.sdl@tphcm.gov.vn).

THI HỒNG