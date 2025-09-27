Nợ toàn cầu tăng kỷ lục

Giao dịch tại một ngân hàng ở Nhật Bản. Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo IIF, sự gia tăng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như điều kiện tài chính được nới lỏng tại nhiều quốc gia, lập trường nới lỏng chính sách của các ngân hàng trung ương lớn và sự suy yếu của đồng USD. Dữ liệu của MarketWatch cho thấy, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD với một số đơn vị tiền tệ lớn đã giảm khoảng 9,75% từ đầu năm đến nay. Giá trị nợ tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Nhật Bản, một phần do đồng USD đã giảm gần 10% so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chính kể từ đầu năm.

Nhận định về diễn biến nợ toàn cầu, IIF cho rằng, quy mô tăng nợ lần này tương đương giai đoạn nửa cuối năm 2020, khi các biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 khiến nợ toàn cầu tăng đột biến. Về tỷ lệ nợ so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), các nước gồm Canada, Trung Quốc, Saudi Arabia và Ba Lan chứng kiến mức tăng mạnh nhất. Tỷ lệ này giảm tại Ireland, Nhật Bản và Na Uy. Riêng các thị trường mới nổi, tỷ lệ này lên mức kỷ lục mới là 242,4%, với tổng nợ vượt 109.000 tỷ USD tính đến hết quý 2 năm nay.

Trước nguy cơ căng thẳng tài chính có thể gia tăng tại một số quốc gia như Nhật Bản, Đức và Pháp, IIF kêu gọi các nhà đầu tư trái phiếu thận trọng, đặc biệt là “nhóm giám sát trái phiếu” (bond vigilantes). Đây là nhóm nhà đầu tư có khả năng tác động đến giá và lợi suất trái phiếu thông qua việc mua hoặc bán tháo trái phiếu dựa trên đánh giá của mình về rủi ro nợ công của các chính phủ. Báo cáo cũng chỉ ra mối lo ngại về tình trạng nợ tại Mỹ khi nợ ngắn hạn chiếm khoảng 20% tổng nợ và chiếm 80% lượng phát hành trái phiếu kho bạc. Ngoài ra, IIF cảnh báo, trong thời gian còn lại của năm 2025, các thị trường mới nổi sẽ phải thanh toán khối nợ kỷ lục gần 3.200 tỷ USD từ trái phiếu và các khoản vay đến hạn.

Đánh giá về diễn biến nợ toàn cầu, Indermit Gill, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho rằng, mức nợ cao có nghĩa là một nửa trong số 150 nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ hoặc có nguy cơ không thể thực hiện nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ nợ có thể tăng hơn nữa nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

PHƯƠNG NAM