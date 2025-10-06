Vẫn cần giữ khoảng cách

Theo dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Amir Khan Muttaqi thăm Ấn Độ trong tuần này, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8-2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Amir Khan Muttaqi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với Bộ trưởng Amir Khan Muttaqi (hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của HĐBA LHQ, bao gồm cả lệnh cấm đi lại quốc tế), cho phép ông này đến Ấn Độ từ ngày 9 đến 16-10.

Chuyến thăm - nếu được thực hiện, sẽ là bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa New Delhi và chính quyền Taliban, vốn chưa được quốc tế công nhận chính thức.

Thực tế, sau 4 năm trở lại nắm quyền, Taliban mới chỉ được Nga chính thức công nhận. Tuy nhiên, làn sóng chống nhập cư tại châu Âu, nỗi lo khủng bố ở châu Á và tính toán chiến lược của các cường quốc đang khiến chính quyền này từng bước thoát thế cô lập.

Theo báo Washington Post, tháng 7 vừa qua, Nga tuyên bố công nhận Taliban, trở thành quốc gia đầu tiên chính thức trao tính hợp pháp cho Kabul. Sau Nga, Đức chấp thuận để quan chức Taliban tham gia công tác lãnh sự. Mỹ giữ tiếp xúc ở mức hạn chế, chủ yếu trong lĩnh vực chống khủng bố và giải cứu công dân. Trung Quốc thận trọng hơn, nhưng đã thử vai trò trung gian giữa Afghanistan và Pakistan nhằm bảo vệ lợi ích hạ tầng trong khu vực.

Có nhiều nguyên nhân khiến các bên mở kênh tiếp xúc với Taliban. Với châu Âu, từ năm 2020, hơn 400.000 người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh các đảng cực hữu và chống nhập cư gia tăng ảnh hưởng, Berlin, London hay Paris đều chịu sức ép trục xuất.

Chính phủ Đức đã tiếp nhận đại diện Taliban phối hợp giải quyết hồ sơ. Với Nga, mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo - Khorasan (ISIS-K) vẫn hiện hữu. Các vụ tấn công liên tiếp, trong đó có vụ thảm sát tại Moscow năm ngoái làm hơn 130 người thiệt mạng, cho thấy an ninh khu vực gắn chặt với Afghanistan. Mỹ lại đề cao yếu tố chiến lược khi Tổng thống Donald Trump ngỏ ý giành lại căn cứ không quân Bagram.

Từ chỗ bị cô lập, Taliban đang tìm cách chen chân vào bàn cờ ngoại giao, nhưng còn đó những thách thức. Phần lớn các đại sứ quán tại Kabul đóng cửa, đầu tư quốc tế chưa quay lại, LHQ khó đạt đồng thuận công nhận. Bên cạnh đó, những biện pháp hà khắc đối với phụ nữ và xã hội tiếp tục là rào cản khiến phương Tây không thể công khai hợp tác. Triển vọng để Kabul thoát hẳn khỏi vòng biệt lập vẫn còn rất xa.

