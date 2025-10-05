Trung Quốc ứng phó siêu bão Matmo

Các cơ quan khí tượng và quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo và ứng phó đối với bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong mùa bão Tây Thái Bình Dương năm 2025, khi bão tiếp tục mạnh lên và áp sát khu vực ven biển phía Nam nước này.

Tàu thuyền neo đậu ở cảng Hà Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc để tránh bão Matmo. Ảnh: THX

Theo China Daily, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão từ mức cam lên mức đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Cơ quan này cho biết, bão Matmo đang áp sát các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, đổ bộ vào trưa 5-10. Hiện tâm bão với sức gió gần 130km/giờ. Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão với sức gió cực đại 150–170 km/giờ.

Dùng bao cát ngăn nước ngập khu vực cảng Hà Khẩu, Trung Quốc. Ảnh: THX

Trụ sở Quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 tại 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, đồng thời duy trì mức 4 ở Khu tự trị Quảng Tây. Bão Matmo mang theo mưa lớn và gió mạnh tại khu vực phía Bắc đảo Hải Nam từ tối 4-10 đến 5-10. Chính quyền tỉnh Hải Nam cũng nâng ứng phó bão lên cấp 1, mức cao nhất từ 19 giờ tối 4-10. Đài Khí tượng Hải Nam cho biết các khu vực Văn Xương, Hải Khẩu và huyện Thành Mai chịu ảnh hưởng bão từ sáng 5-10.

Hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương đã thông báo tạm ngừng học tập, làm việc, hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và các chuyến bay, đồng thời đóng cửa các điểm du lịch. Ngành giao thông tỉnh Hải Nam cho biết, toàn bộ các tuyến tàu hỏa trên đảo ngừng hoạt động trong ngày 5-10 và dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 6-10. Tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Hải Khẩu bị hủy từ 23 giờ ngày 4-10, và có thể phục hồi dần từ 20 giờ ngày 5-10. Trong khi đó, sân bay quốc tế Tam Á vẫn hoạt động bình thường nhưng có thể xảy ra chậm chuyến do ảnh hưởng thời tiết.

Tại thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), toàn bộ 25 điểm du lịch hạng A và ba bãi tắm đã đóng cửa để bảo đảm an toàn cho du khách. Thành phố cũng hủy hơn 200 hoạt động văn hóa – thể thao dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6-10.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất, cùng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 màu, gồm đỏ (nghiêm trọng nhất), cam, vàng và xanh.

HUY QUỐC