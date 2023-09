Nam thanh niên vỡ động mạch chủ ở ngực do lốp ô tô phát nổ

Sáng nay 6-9, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch của bệnh viện vừa cứu sống một nạn nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng, gây vỡ động mạch chủ trong lồng ngực do lốp ô tô phát nổ trong quá trình thay lốp.

Theo đó, bệnh nhân là một nam thanh niên (18 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) làm việc tại một gara ô tô ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong lúc thay lốp ô tô, khi bơm xong, nạn nhân ngồi trên chiếc lốp để lắp lại nút van lốp thì không may chiếc lốp phát nổ. Nam thanh niên bị thành lốp đập mạnh vào thành ngực, ngất tại chỗ và được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện E.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực nhiều, có vài vết bầm tím trên thành ngực đoạn giữa xương ức và phải thở oxy. Sau khi chiếu chụp, các bác sĩ nghi ngờ nạn nhân bị tổn thương động mạch chủ cần được xử trí cấp cứu nên đã chuyển ngay lên Trung tâm Tim mạch.

Ngay lập tức, nạn nhân được siêu âm tim và chụp CT thành ngực để đánh giá chính xác những tổn thương do chấn thương ngực. Kết quả cho thấy, nạn nhân bị tổn thương vỡ eo động mạch chủ sau chấn thương. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là một ca cấp cứu cần xử trí mổ gấp nên đã quyết định phẫu thuật can thiệp đặt stent-graft nội mạch có màng bọc từ đường động mạch đùi lên để che ổ rách eo động mạch chủ, có mở cửa sổ cho động mạch dưới đòn trái. Sau can thiệp, người bệnh được kiểm soát toàn trạng huyết động và các dấu hiệu sinh tồn.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ, vỡ eo động mạch chủ hiếm gặp và rất nguy hiểm. Có thể gặp trong những tai nạn có lực tác động rất lớn vào lồng ngực như: tai nạn ô tô hoặc ngã cao. Người bị vỡ eo động mạch chủ nếu không xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong trong 6 giờ đầu là 24% và lên đến 50% trong 24 giờ với các chấn thương nặng. Đối với chấn thương động mạch chủ, việc lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch, đặt stent-graft, có thể che phủ toàn bộ tổn thương mà không cần phải mổ mở giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Hiện nay, nam bệnh nhân này đã ổn định sức khỏe và sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất.