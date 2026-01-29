Nhiều điều ý nghĩa từ 2 năm quân ngũ

Là đồng đội, là anh em

Tại Trung đoàn Gia Định, sau nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng và màn duyệt đội ngũ oai nghiêm, các chiến sĩ đã ôm chầm lấy nhau trong những giây phút cuối cùng của 2 năm quân ngũ. “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa... Nhà vẫn luôn là nhà”-Giai điệu ấy vang lên giữa sân quân trường rực nắng của Trung đoàn Gia Định, hòa cùng những giọt nước mắt và nụ cười của hơn 700 người lính trẻ TPHCM trong ngày xuất ngũ.

Các chiến sĩ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện trước khi trở về nhà. ẢNH: MẠNH THẮNG

Trong dòng người náo nức ấy, chúng tôi bắt gặp cái ôm thắt chặt của đôi bạn thân Đỗ Minh Hoàng (sinh năm 2005) và Lê Vũ Quốc Huy (sinh năm 2000). Hai năm, một khoảng thời gian đủ dài để hai người xa lạ trở thành bạn thân. Họ đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng trực gác đêm, cùng động viên nhau khi huấn luyện vất vả. Huy nhớ mãi thời gian mình bị đau chân, Hoàng đã dùng xe đẩy anh đi căng tin. “Ở tiểu đoàn không riêng ai, nhưng hai đứa tôi thân nhau lắm vì thường gác chung. Giờ chia tay, cảm giác nó cứ nghẹn lại...”. Trên nét mặt họ, vừa có chút tinh nghịch của tuổi đôi mươi, vừa sạm nắng và rắn rỏi sau những ngày dài lăn lộn trên bãi tập. Chào chúng tôi, 2 anh em không quên vẫy tay thật cao, gửi lại thủ trưởng và đồng đội ở lại những lời chúc tốt đẹp nhất, rồi chạy thật nhanh ra xe, nơi có gia đình đang ngóng chờ.

Tranh thủ nhìn lại những góc sân quen thuộc, chiến sĩ Nguyễn Hải Thọ kể rằng đêm qua, các anh em gần như thức trắng. “Chúng tôi đã coi đơn vị là nhà, tối qua tất cả cùng quây quần nói lời chia tay, hát với nhau, nhắc lại kỷ niệm 3 tháng tân binh gian khổ nhất. Tôi mong các chiến sĩ mới sau này cũng sẽ có một đời lính thật đẹp như chúng tôi đã trải qua”, Thọ chia sẻ.

Hành trang trở về

Sau 2 năm nhập ngũ, chiến sĩ Trần Dương Thanh Phong trở về với một dấu mốc đặc biệt: trở thành đảng viên. Được kết nạp Đảng đúng dịp lễ Quốc khánh 2-9-2025, Phong coi đó là niềm vinh dự lớn nhất thời tuổi trẻ của mình. Phong kể, trước đây bản thân chưa bao giờ dám đứng trước đám đông, vậy mà trong môi trường quân đội lại trở thành hạt nhân văn nghệ hăng hái của đơn vị. Ở nhà, Phong cũng ít khi phải làm công việc nặng nhọc, nhưng khi đi diễn tập rơi đúng mùa mưa bão với bao vất vả, gian nan… lại là lúc bản thân thấy nhớ nhất. “Trở về địa phương với tâm thế của một đảng viên, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa, thể hiện vai trò xung kích, phát huy đúng vai trò của một đảng viên”, Phong nói.

Trên hàng ghế người thân, chị Hồ Thị Bé cùng chồng từ Củ Chi lên từ 5 giờ sáng, ánh mắt không rời đội hình duyệt binh. Khi thấy con trai Nguyễn Tấn Trường đi qua lễ đài, chị vội giơ điện thoại ghi lại, rồi bật khóc. “Không biết nói sao cho hết lời cảm ơn các thủ trưởng, đồng đội đã rèn để con tôi chững chạc, trưởng thành như hôm nay. Có thẻ học nghề của Bộ Quốc phòng, tôi động viên con học nghề mình thích, gia đình sẽ ủng hộ hết mình”, chị Bé chia sẻ.

Những chiếc xe chở chiến sĩ xuất ngũ dần lăn bánh rời khỏi doanh trại. Trong ba lô của các chiến sĩ, ngoài quà bánh, lịch tết còn có tấm thẻ học nghề, “chìa khóa” mở cánh cửa tương lai. Rồi đây, có người sẽ đi học nghề, người quay lại công ty cũ, người tiếp tục hoàn thiện những bằng cấp còn dang dở... nhưng chắc chắn với họ, ai cũng đã có cho mình hành trang là những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi trẻ, gắn với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Trong đợt xuất ngũ năm 2026, toàn thành phố có 1.249 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình tại ngũ ở các đơn vị, các chiến sĩ xuất ngũ đợt này đã trải qua quá trình rèn luyện toàn diện từ tư tưởng chính trị đến kỹ thuật chiến đấu. Kết quả rèn luyện rất đáng khích lệ với 429 chiến sĩ được thăng quân hàm Thượng sĩ, 297 được thăng quân hàm Trung sĩ và 514 được thăng quân hàm Hạ sĩ. Đặc biệt, môi trường quân đội đã tôi luyện nên những hạt nhân ưu tú với 11 chiến sĩ vinh dự được kết nạp Đảng ngay trong thời gian tại ngũ và 18 chiến sĩ đủ điều kiện đào tạo sĩ quan dự bị. Bên cạnh sự trưởng thành về nhận thức, các chế độ chính sách hỗ trợ quân nhân xuất ngũ năm nay cũng được đảm bảo đầy đủ, trong đó có nguồn vốn nhỏ để các bạn trẻ lập nghiệp.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG