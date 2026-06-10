Sức sống cơ sở

Nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em

SGGPO

Sáng 10-6, UBND phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2026, thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia.

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Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi tại phường Thủ Dầu Một

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Thủ Dầu Một nhấn mạnh, việc tổ chức lễ phát động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của môn bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước trong cộng đồng.

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Lãnh đạo UBND phường Thủ Dầu Một phát biểu tại lễ phát động

Tại chương trình, ông Cao Sỹ Hồng Quang, thành viên Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM đã hướng dẫn các kỹ năng về phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố trong môi trường nước, giúp các em học sinh và phụ huynh nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

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Đông đảo học sinh tham gia chương trình

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 của địa phương, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện môn bơi trong nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

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Hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, xử lý tình huống khi gặp sự cố
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