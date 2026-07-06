Tăng tốc số hóa, giải quyết thủ tục nhà đất trực tuyến

Thay vì phải xếp hàng, đi lại nhiều lần, hiện nay người dân tại TPHCM có thể ngồi tại nhà nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm và nhiều thủ tục khác liên quan đến nhà đất.

Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian

Anh Phạm Hồng Kiên (ngụ phường Rạch Dừa) cho biết vừa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng một thửa đất tại phường Thủ Đức, anh khá bất ngờ vì đơn giản. Nếu như hồi trước, sau khi công chứng chuyển nhượng xong, anh sẽ mất một ngày để di chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) số 2 (số 56 đường Đặng Như Hoa, phường Cát Lái) để nộp hồ sơ đăng ký biến động. Thế nhưng vừa rồi anh nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại Chi nhánh VPĐKĐĐ số 37 (số 70 đường Trần Hưng Đạo, xã Ngãi Giao).

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 36 (số 70 đường Trần Hưng Đạo, xã Ngãi Giao, TPHCM) xử lý cấp sổ đỏ cho người dân trên ứng dụng chuyển đổi số của lĩnh vực đất đai. ẢNH: QUANG VŨ

Theo VPĐKĐĐ TPHCM cơ sở 3 (số 1939 quốc lộ 55, xã Long Điền), hiện người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh VPĐKĐĐ nào trên địa bàn TPHCM. Sau khi người dân nộp hồ sơ, hệ thống sẽ về đơn vị nơi có thửa đất để xử lý và trả kết quả tại nơi người dân đã nộp. Ngoài mô hình tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính, TPHCM còn áp dụng số hóa toàn trình với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, không phải người dân nào cũng nắm được quy trình này. Chẳng hạn, tại Chi nhánh VPĐKĐĐ số 15 (số 332 đường Quang Trung, phường Gò Vấp) vào đầu giờ chiều ngày 2-7, chị Hoàng Oanh (ngụ phường Gò Vấp), dù đã lấy số thứ tự trước nhưng phải ngồi chờ gần một giờ mới đến lượt.

Trước đây, chị thế chấp căn nhà để vay vốn kinh doanh, vừa qua đã tất toán khoản vay nên đến Chi nhánh VPĐKĐĐ số 15 để xóa thế chấp trên giấy chứng nhận. “Chi nhánh có thông báo thủ tục xóa thế chấp người dân có thể làm tại nhà nhưng tôi không an tâm”, chị Oanh nói.

Triển khai sớm việc làm thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM là Chi nhánh VPĐKĐĐ số 2. Từ ngày 25-5, tại đây đã ra thông báo về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 23 thủ tục hành chính. Mới đây nhất, Chi nhánh VPĐKĐĐ số 15 cũng thông báo đến người dân từ ngày 1-7, chi nhánh sẽ đã bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến.

Nhằm giúp người dân biết đến hình thức nộp hồ sơ này, văn phòng bố trí cán bộ đứng tại quầy để hướng dẫn thực hiện. Theo thông tin từ Sở NN-MT TPHCM, hiện nay TPHCM đã thực việc tiếp nhận 23 thủ tục hành chính liên quan đến đất đai qua hình thức trực tuyến.

Tiếp tục đơn giản hóa nhiều thủ tục nhà đất

Qua ghi nhận cho thấy, nhiều chi nhánh VPĐKĐĐ tại TPHCM ngoài việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình (từ bước nộp đơn, thanh toán phí, bổ sung hồ sơ đến khi nhận kết quả, người dân không cần phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước), thủ tục đăng ký biện pháp giao dịch bảo đảm, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động, tách, hợp thửa… cũng được tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua hình thức trực tuyến.

Người dân đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 15 (phường Gò Vấp) lấy số thứ tự thực hiện các thủ tục đất đai. ẢNH: THANH HIỀN

Theo ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ số 2, chi nhánh đã triển khai tiếp nhận trực tuyến đối với toàn bộ 23 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Để làm trực tuyến, người dân nộp hồ sơ đất đai thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), quy trình thực hiện gồm 4 bước. Bước 1, nộp hồ sơ online; bước 2, cơ quan tiếp nhận sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bước 3, người dân đến cơ quan để đối chiếu hồ sơ; bước 4, kết quả được trả sau 2 giờ làm việc đối với thủ tục đăng ký biến động cấp mới giấy chứng nhận và sau 4 giờ làm việc đối với đăng ký biến động trên giấy chứng nhận cũ.

"Đối với người dân ở ngoài TPHCM, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính có thể gửi biên nhận đóng tiền qua bưu điện và nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện", ông Quân cho biết.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo VPĐKĐĐ TPHCM cơ sở 3, bên cạnh việc số hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TPHCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ số hóa toàn bộ hồ sơ đất đai lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhiều lần; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số sẽ giảm sai sót trong xử lý hồ sơ, tăng khả năng giám sát tiến độ giải quyết, hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng hoặc phát sinh tiêu cực.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, hiện thành phố đã thực hiện chuẩn hóa các tiêu chí cho 1,7 triệu thửa đất, còn khoảng 2,7 triệu thửa đất sẽ hoàn thành trong năm nay. Dữ liệu đất đai đã liên thông với ngành công chứng thuộc Sở Tư Pháp, ngành thuế, ngành công an và cơ quan quản lý cấp xã. Việc này sẽ thay đổi từ cách quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành trong lĩnh vực đất đai được nhanh, gọn và chuẩn xác. “Lĩnh vực môi trường có trên 371 thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến có 327 thủ tục, chiếm 88%. Các thủ tục sẽ được nghiên cứu cắt giảm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”, ông Thắng thông tin.

THANH HIỀN - QUANG VŨ