Kinh tế

Hơn 100 đơn vị tham gia Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026

SGGPO

Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 12-7 được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam.

Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026

Tối 5-7, tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM), Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 do Sở Công thương TPHCM tổ chức đã chính thức khai mạc.

Gian hàng bánh dân gian. Ảnh: QUANG VŨ

Gian hàng bánh dân gian. Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình quy tụ 175 gian hàng của 102 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Các đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu và phục vụ nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng, từ thực phẩm chế biến, nông sản, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP...

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được ban tổ chức triển khai như kết nối giao thương, tư vấn thị trường, livestream giới thiệu sản phẩm, trình diễn chế biến thực phẩm, kết nối với hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các nhà phân phối…

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Đông đảo người dân, du khách tham quan, thưởng thức các sản phẩm trưng bày tại các gian hàng. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, khẳng định: “Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 không chỉ là một sự kiện trưng bày sản phẩm, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu sản phẩm mới, xây dựng hình ảnh thương hiệu và tiếp cận trực tiếp với khách hàng, đối tác tiềm năng”.

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Các đại biểu nhấn nút khai mạc sự kiện Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Ngành công thương thành phố cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu, góp phần đưa ngành công nghiệp thực phẩm TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

QUANG VŨ

Từ khóa

Sở Công Thương TPHCM Quảng trường Tam Thắng Lê Văn Danh Tuần lễ Xúc tiến Gian hàng Thực phẩm chế biến Hệ thống bán lẻ

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