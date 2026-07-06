Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Phải có tư duy và cách làm mới để tạo cú hích phát triển thành phố

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố phải nỗ lực rất lớn, đổi mới tư duy, cách làm, tạo cú hích đủ mạnh và những đột phá thực chất trong phát triển.

Ngày 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Kết quả phải thấy được, được công nhận

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điểm lại những kết quả nổi bật của TPHCM trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.



Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Đề cập đến các cơ chế thông thoáng dành cho TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, quá trình thực thi vẫn còn nhiều vướng mắc.

Vì vậy, đồng chí yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo quyết liệt, tăng cường điều phối, phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả các phần việc được giao.

“Trong báo cáo đừng có ghi là đã ra được bao nhiêu văn bản, đã tổ chức được bao nhiêu cuộc họp. Việc này chưa ra kết quả cụ thể và đây là việc chúng ta phải làm, không có gì đáng để nói trong báo cáo”, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, báo cáo phải thể hiện được kết quả cụ thể, “sờ được, nắm được, phải thấy được và được mọi người công nhận”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến đội ngũ cán bộ, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, lãnh đạo thành phố khuyến khích cán bộ, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, có tư duy mới, cách làm mới để công việc được triển khai hiệu quả hơn. Trong đó, mọi việc phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ mục tiêu, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, trong tuần tới, lãnh đạo TPHCM sẽ họp và rà soát lại chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) để áp dụng trên toàn địa bàn thành phố. Khi áp dụng KPI, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sẽ không còn định tính mà được lượng hóa cụ thể hơn.

Dốc toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phân tích mức tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận xét, chưa bao giờ TPHCM có tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay, với GRDP tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả năm 2026, trong quý 3 và quý 4, mức tăng trưởng phải đạt lần lượt 11% và 11,8%.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, đây là áp lực rất lớn. Vì vậy, TPHCM phải nỗ lực rất lớn, phải có tư duy và cách làm mới để tạo cú hích, đột phá thì mới đạt mục tiêu đề ra. Thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung giải quyết những tồn đọng kéo dài. Đồng chí đề nghị UBND TPHCM phải có kế hoạch cụ thể, chia thành các nhóm việc tồn đọng cần giải quyết, nhất là các tồn đọng liên quan đến đất đai; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án, công trình đang vướng mắc.

Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê nhà đất công trên địa bàn. Theo đồng chí, về nguyên tắc, chính quyền địa phương phải nắm rõ tài sản nhà, đất công trên địa bàn; do đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của TPHCM trong quá trình rà soát, thống kê, không để sót.

Đồng chí Trần Lưu Quang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà, đất công trên địa bàn TPHCM để quản lý hiệu quả, trong đó có sự tham gia giám sát của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Trong đó, đồng chí yêu cầu tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát trong từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Lưu Quang chỉ đạo TPHCM tập trung hoàn chỉnh dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để trình cấp có thẩm quyền. Dự kiến tại kỳ họp tháng 8-2026, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự luật này. Cùng với việc hoàn thiện dự thảo luật, TPHCM cần khẩn trương chuẩn bị hướng dẫn tổ chức thực hiện để có thể triển khai ngay khi luật được Quốc hội ban hành.

VĂN MINH - THU HƯỜNG