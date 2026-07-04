Giá sầu riêng giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch chính vụ

Đầu tháng 7, các vùng trồng sầu riêng ở Đông Nam bộ bước vào cao điểm thu hoạch nhưng sức mua chậm khiến giá giảm mạnh.

Tại các xã Nghĩa Trung, Đa Kia... (TP Đồng Nai), giá sầu riêng Thái được thương lái thu mua phổ biến 50.000-60.000 đồng/kg tùy loại, giảm 8.000-10.000 đồng/kg so với khoảng 3 tuần trước và giảm mạnh so với mức hơn 130.000 đồng/kg thời điểm trái vụ.

Tại xã Châu Đức (TPHCM), giá thu mua sầu riêng Ri6 dao động 25.000-28.000 đồng/kg đối với hàng nội địa và 30.000-32.000 đồng/kg đối với hàng đạt chuẩn xuất khẩu. Mức giá này chưa đáp ứng kỳ vọng của người trồng trong bối cảnh chi phí đầu vào, nhất là phân bón và nhân công, đều tăng so với năm trước.

Ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức (xã Châu Đức, TPHCM) cho biết, mức giá sầu riêng Ri6 như trên chưa đáp ứng kỳ vọng của người trồng trong bối cảnh chi phí đầu vào leo thang so với vụ 2025, giá nhân công thu hoạch tăng, nhiều loại phân bón tăng 10–20%, thậm chí có loại 25%. Sau khi trừ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển, thu nhập còn lại của người trồng gần như hòa vốn.

Anh Hồ Đắc Thời, thương lái thu mua tại TP Đồng Nai, chia sẻ giá sầu riêng Thái tại thị trường Đông Nam bộ hiện thấp hơn khoảng 15.000 đồng/kg, so với cùng kỳ năm ngoái và được xem là mức thấp nhất trong vài năm gần đây. Những năm trước, giá loại này thường duy trì từ 75.000 - 90.000 đồng/kg trở lên.

Nông dân xã Châu Đức (TPHCM) thu hoạch sầu riêng

Theo các nhà vườn và thương lái, nguồn cung tăng nhanh nhưng lượng thu mua không tăng tương ứng, khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn. Hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn gặp trở ngại do yêu cầu về kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng ngày càng chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, việc giá giảm thời điểm đầu tháng 7 đã được cảnh báo trước đó, vì sản lượng vào vụ thu hoạch tăng nhanh nhưng lượng xuất đi Trung Quốc còn bấp bênh. Thị trường Trung Quốc ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, trong khi giá và lượng xuất sầu riêng còn phụ thuộc vào năng lực phòng kiểm nghiệm trong nước và chất lượng trái. Đáng lo ngại hơn khi tháng 8 tới, vùng chuyên canh sầu riêng Tây Nguyên cũng vào chính vụ thu hoạch, áp lực tiêu thụ còn rất lớn.

Các vùng trồng sầu riêng ở TP Đồng Nai đang vào chính vụ thu hoạch năm 2026

Đồng Nai hiện có hơn 23.000ha sầu riêng, thuộc nhóm địa phương có diện tích trồng lớn nhất cả nước. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nhà vườn không mở rộng diện tích tự phát mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì mã số vùng trồng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp thu mua, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

ĐỨC TRUNG - NÔNG NGÂN