Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM: Đề xuất các giải pháp tăng trưởng 2 con số

Sáng 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tình hình từng lĩnh vực, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh VIỆT DŨNG

FDI tiếp tục là động lực then chốt

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực quan trọng của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, dòng vốn FDI đăng ký vào TPHCM đạt gần 7,8 tỷ USD, tương đương 68,1% kế hoạch năm.

Tính lũy kế, TPHCM hiện có 21.310 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn hơn 146,8 tỷ USD. Tuy nhiên, tiến độ thu hút thực tế đến hết tháng 6 mới đạt 7,5 tỷ USD do các nhà đầu tư quốc tế đang hoàn tất thủ tục. Dự kiến trong quý 3, con số này có thể đạt khoảng 10-12 tỷ USD.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc rất lớn vào khả năng huy động và giải ngân hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó FDI là một động lực quan trọng. Theo kịch bản huy động vốn đầu tư năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 1.240.653 tỷ đồng; trong đó vốn FDI khoảng 263.597 tỷ đồng, chiếm 21,2%.

Riêng 6 tháng cuối năm, khu vực FDI dự kiến thực hiện khoảng 193.395 tỷ đồng, tương đương hơn 73% kế hoạch cả năm.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Quy mô nguồn vốn này, nếu được giải ngân nhanh, đúng định hướng và gắn với liên kết doanh nghiệp trong nước, sẽ góp phần mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng tổng cầu đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng suất lao động.

Vì vậy, hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn FDI là điều kiện cần; nâng cao tỷ lệ giải ngân, rút ngắn thời gian đưa dự án vào hoạt động và tăng liên kết trong nước là điều kiện quyết định để FDI đóng góp rõ hơn vào mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Lập quy hoạch tổng thể TPHCM với tầm nhìn 100 năm

Liên quan đến công tác quy hoạch, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Trương Trung Kiên cho biết, thành phố đang gấp rút lập Quy hoạch tổng thể cho hơn 6.700km² diện tích sau hợp nhất.

Áp dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 của Quốc hội, dự kiến ngày 30-10, đồ án sẽ được UBND TPHCM trực tiếp phê duyệt thay vì phải trình Thủ tướng Chính phủ thông qua như quy định trước đây.

Theo ông Trương Trung Kiên, đây là bản quy hoạch có định hướng đến năm 2050 và tầm nhìn 100 năm; lần đầu tiên thành phố tích hợp cả quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch chung không gian và sử dụng đất.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Bám sát Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, TPHCM sẽ phát triển dựa trên 10 trục động lực và 5 hành lang phát triển. Hiện đồ án đang trong giai đoạn lấy ý kiến 168 phường, xã trước khi bước vào khâu thẩm định, dự kiến trong tháng 8.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai là việc cập nhật, đồng bộ kho dữ liệu với hơn 4.000 đồ án quy hoạch hiện hữu đang bị phân tán. Để kịp tiến độ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang đẩy nhanh số hóa toàn bộ dữ liệu bằng các nguồn kinh phí xã hội hóa, đồng thời kiến nghị thành phố cho phép lập song song các quy hoạch thành phần như hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, thay vì phải chờ quy hoạch tổng thể hoàn tất.

Giám đốc Sở QH-KT Trương Trung Kiên báo cáo về quy hoạch thành phố. Ảnh VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm về Quy hoạch chung TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong quy hoạch chung và dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sẽ có nội dung quy hoạch không gian ngầm. Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tư pháp lưu ý đưa vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt điều khoản giao thành phố thẩm quyền quy định các chính sách về không gian ngầm, để TPHCM chủ động triển khai các công trình ngầm, giải quyết triệt để những vướng mắc tồn đọng.

Đề xuất chính sách đột phá phát triển nhà ở xã hội

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm báo cáo các nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị.

Về hạ tầng giao thông, ông Trần Quang Lâm cho biết, toàn thành phố hiện có 28 điểm thường xuyên có nguy cơ ùn tắc. Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch xử lý căn cơ các điểm này với lộ trình cụ thể, gồm cả giải pháp công trình và phi công trình.

Trong nhóm giải pháp công trình, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết bố trí vốn cho 46 dự án cửa ngõ từ nay đến năm 2030. Thành phố cũng sẽ triển khai nhanh 6 cầu thép trong giai đoạn 2027-2028.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm báo cáo tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Về giao thông công cộng, thành phố đã tái cấu trúc mạng lưới, chuyển đổi sang xe buýt xanh. Hiện tỷ lệ xe buýt điện đạt gần 73%; mục tiêu đến đầu năm 2027, 100% xe buýt nội đô là xe điện, kết hợp các giải pháp thanh toán hiện đại.

Việc miễn phí vé xe buýt đã giúp lượng khách tăng khoảng 30%-33% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 200km đường sắt đô thị theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ông Trần Quang Lâm cho rằng nếu thực hiện theo phương thức hiện nay sẽ rất khó. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo phương thức triển khai đồng bộ, nhanh và hiệu quả hơn.

Về phát triển đô thị, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Để tháo gỡ điểm nghẽn về chỉ tiêu quy hoạch và quỹ đất công, Sở Xây dựng kiến nghị đưa vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt các chính sách đột phá như miễn, giảm tiền sử dụng đất; chỉ định nhà đầu tư.

Đối với các dự án trọng điểm, cấp bách do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng cơ chế giao, chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ.

Một mục tiêu lớn khác là di dời nhà ven kênh rạch, được nâng từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Sở Xây dựng đã rà soát hơn 300 tuyến kênh rạch. Theo định hướng, dự án dưới 3.000 tỷ đồng sẽ sử dụng vốn đầu tư công; dự án trên 3.000 tỷ đồng sẽ kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP, chủ yếu là hợp đồng BT, gắn với khai thác quỹ đất hành lang sông.

Sở Xây dựng sẽ sớm báo cáo kế hoạch huy động vốn, kêu gọi đầu tư, chuẩn bị quỹ đất đối ứng cũng như phương án phát hành trái phiếu để thanh toán bằng tiền cho các dự án BT, vốn đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Liên quan đến giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công, ông Trần Quang Lâm cho rằng khâu thẩm định dự án thời gian qua còn lúng túng do vướng quy hoạch. Để tăng tốc giải ngân, cần tách bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; tận dụng Luật Quy hoạch mới để rút ngắn thời gian thẩm định. Đồng thời, cần cải thiện công tác điều hành, kiểm soát tiến độ của các chủ đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Xây dựng đẩy mạnh phân cấp quản lý tiện ích đô thị cho các xã, phường đủ năng lực; mạnh dạn áp dụng các hình thức PPP như đầu tư tư, đầu tư công - quản lý tư, thậm chí BOT để giảm gánh nặng ngân sách, sử dụng nguồn lực hiệu quả, tránh lãng phí, sai phạm. Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp Sở Tài chính rà soát kết quả phân cấp, phân quyền trong xử lý nguồn chi thường xuyên, chi sự nghiệp phục vụ duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, chiếu sáng, cây xanh trên địa bàn.

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THU HƯỜNG - VĂN MINH